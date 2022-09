Fortunatamente l’uomo coinvolto non avrebbe riportato gravi conseguenze

L’allarme è scattato intorno alle 19.30, sul posto un’ambulanza

CALOLZIOCORTE – Incidente nella serata di oggi, giovedì 29 settembre, a Calolziocorte fortunatamente senza gravi conseguenze. L’allarme è scattato intorno alle ore 19.30 per un’auto che ha investito un uomo in centro città, lungo corso Dante, davanti all’ex cooperativa.

Immediatamente è intervenuta un’ambulanza ma, fortunatamente, il 57enne coinvolto non avrebbe riportato gravi ferite ma è stato comunque trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico). Sul posto anche l’assessore Cristina Valsecchi che ha gestito la viabilità (a senso unico alternato) durante le operazioni di soccorso e i successivi rilievi dei Carabinieri.