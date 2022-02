Monte Marenzo e Torre de’ Busi in lutto per la morte di Claudio Colombo

In gioventù aveva giocato per molti anni come portiere nella Polisportiva Monte Marenzo

“Era un gran lavoratore e una persona onesta. Uomo allegro e simpatico, con la battuta sempre pronta”

TORRE DE’ BUSI/MONTE MARENZO – E’ grande il dolore nei paesi di Monte Marenzo e Torre de’ Busi per la morte di Claudio Colombo. Si è spento nella giornata di ieri, domenica 13 febbraio, all’età di 61 anni.

Originario di Monte Marenzo, era molto conosciuto in paese per aver giocato in gioventù per molti anni nella locale Polisportiva come portiere, trasmettendo poi la sua passione per il calcio al figlio Manuel. “Era un gran lavoratore e una persona onesta – ricorda Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo -. Claudio era un uomo allegro e simpatico, con la battuta sempre pronta per tutti i suoi amici”.

Claudio Colombo abitava da tempo a Torre de’ Busi, dove si era sposato con la moglie Doriana, ultimamente faceva il nonno a tempo pieno con il suo adorato nipotino Daniel: “La Polisportiva di Monte Marenzo (area sociale) porge le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Doriana, ai figli Manuel e Veronica, alla mamma Anna, ai parenti tutti”.

I funerali saranno celebrati domani, martedì 15 febbraio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Torre de’ Busi.