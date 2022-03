“Persona allegra e sempre felice, era un gran lavoratore”

I funerali domani pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese

MONTE MARENZO – E’ morto all’età di 92 anni Gerolamo Vincenzo Visconti, era l’Alpino più anziano del gruppo di Monte Marenzo. Una persona molto conosciuta e stimata in paese, è venuto a mancare ieri, lunedì 14 marzo, nella sua abitazione in via Zucco. Cenzo, così era soprannominato, era una persona semplice, gentile, brava, sempre con il sorriso sulle labbra ricorda chi l’ha conosciuto.

“Cenzo era sempre contento, felice, aveva sempre una bella parola per gli amici quando si incontravano al bar di casa Corazza – ha detto Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo -. Cenzo era anche un gran lavoratore, ha sempre fatto il muratore e dopo la sua giornata di lavoro andava ad aiutare i suoi fratelli a costruire la loro casa. La Polisportiva di Monte Marenzo porge le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

Gerolamo Vincenzo Visconti lascia la moglie Giuseppina, i figli Alberto con Antonella, Marco con Carmen e Antonio, gli affezionati nipoti Davide, Stefano, Mattia e Luca, il fratello Ferdinando e i parenti tutti. I funerali saranno celebrati mercoledì 16 marzo alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.