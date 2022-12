Si è spenta a 103 anni Cornelia Torri, era la più anziana di Calolzio

Ha insegnato applicazioni tecniche in parecchie scuole della provincia

CALOLZIOCORTE – E’ morta il 23 dicembre scorso, all’età di 103 anni, la signora Cornelia Torri vedova Bonardi. La signora Cornelia è stata insegnante di Applicazioni Tecniche in parecchie scuole della provincia: Mandello, Olginate, Civate, Calolzio, Maggianico, Belledo, alla Stoppani di Lecco e Morbegno. Il papà Giuseppe Torri fu Podestà a Calolziocorte e nel 1928 unificò i due comuni di Calolzio e Corte. Era direttore presso la ditta Acerboni di Calolzio che produceva cerniere per serramenti e scaldaletti con il coperchio in rame.

Ogni anno, il 16 settembre, l’amministrazione comunale di Calolziocorte era solita portarle gli auguri di compleanno presso la Rsa Casa Madonna delle Fiducia di Foppenico. Come insegnante di Applicazioni Tecniche ha insegnato a cucire, ricamare e lavorare a maglia, durante la seconda guerra, a diverse generazioni di ragazze. In occasione del 102° compleanno aveva raccontato di aver visto tante cose belle e brutte: “Ho passato la guerra e l’oscuramento, e ancora ricordo di quando in piazza Vittorio Veneto scendeva il torrente Buliga e c’era un ponticello, ricordo anche le elementari frequentate dove oggi c’è il municipio: ero in quarta e mi ricordo ancora le oche che, quando passavo di lì per andare a scuola, mi tiravano il vestitino di colore rosso… e come tiravano” aveva ricordato in quell’occasione.

La signora Cornelia Torri lascia i figli Fabio e Claudio, le nuore Paola e Maria Luisa, gli affezionati nipoti Anna e Marco, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati oggi, martedì 27 dicembre, alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Foppenico.