Vercurago. Incendio nel bosco vicino alla scuola, intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme si sono sviluppate in via Novella, vicino alla primaria

Nessuna persona coinvolta, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme in breve tempo

VERCURAGO – L’allarme è scatto poco prima delle 12 di oggi, giovedì 10 marzo, per un incendio che si è sviluppato nella porzione di bosco accanto a via Novella, tra il nucleo di Vercurago e la frazione Somasca. C’è stata particolare apprensione perché le fiamme si sono sviluppate a pochi metri dalla scuola primaria del paese e vicino ad alcune abitazioni, ma di fatto nessun edificio è stato coinvolto e non c’è stato nemmeno bisogno di far allontanare i bambini.

Sul posto due mezzi antincendio boschivo e un’autopompa dei Vigili del Fuoco, in più è stato richiesto il supporto di una ambulanza di Areu in via precauzionale. I Vigli del Fuoco hanno circoscritto le fiamme in breve tempo e stanno provvedendo alle operazioni di bonifica. La causa dell’incendio sarebbe da attribuire a un fuoco di pulizia in prossimità di un orto. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Vercurago.