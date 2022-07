Nel lago con il materassino gonfiabile non riesce a tornare a riva

In suo soccorso arrivano i Vigili del Fuoco. E’ successo a Vercurago

VERCURAGO – Disavventura per un bagnante sul lago a Vercurago: in acqua con il materassino gonfiabile, si sarebbe allontanato troppo dalla riva, non riuscendo a fare ritorno.

In suo aiuto sono stati mobilitati i Vigili del Fuoco che hanno riportato la persona sana e salva sulla spiaggia.