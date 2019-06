72enne investito sulle strisce pedonali a Calolziocorte

L’incidente è avvenuto alle 8.15 circa in via Padri Serviti

L’uomo è stato trasportate all’ospedale in codice giallo

CALOLZIO – Un uomo di 72 anni è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Padri Serviti a Calolziocorte, in prossimità della rotonda.

L’incidente è avvenuto alle 8.15 circa di oggi, domenica, con l’auto che stava procedendo in direzione Lavello.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con il personale sanitario giunto a bordo di un’automedica, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e la Polizia di Stato.

L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato soccorso e trasportato all’ospedale in codice giallo.