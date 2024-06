Sul posto un’autopompa in supporto all’azienda fornitrice che effettuerà la messa in sicurezza

MONTE MARENZO – Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecco nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, in via Roma a Monte Marenzo per l’incendio a una linea elettrica. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo con un’autopompa in supporto all’azienda fornitrice che effettuerà la messa in sicurezza.