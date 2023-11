Addio a Delfina Donghi, col marito Fiorino faceva rivivere l’arte dei burattini

Lei e il marito sono sempre stati al fianco di Telethon con la loro compagnia di burattini

Conosciuta e amata in Val San Martino e oltre: “Attiva e generosa, legata alla famiglia, era custode di una grande tradizione”

MONTE MARENZO/CISANO – Commosso addio della Polisportiva Monte Marenzo e di Telethon a Delfina Donghi morta giovedì scorso all’età di 91 anni. Originaria di Cisano Bergamasco si è spenta presso la casa di riposo Madonna della Fiducia di Calolzio dove da qualche tempo era ospite, accudita dai familiari.

Delfina e il marito Fiorino Losa per tanti anni hanno collaborato alle iniziative benefiche delle due associazioni: “Delfina ci ha lasciato per raggiungere il suo caro marito Fiorino Losa, burattinaio conosciuto e apprezzato da più generazioni in tutta la Valle San Martino ed oltre – ricorda Angelo Fontana -. Delfina era una donna attiva, stimata, generosa, molto legata alla sua famiglia e, col marito Fiorino, custode della tradizione del teatro dei burattini bergamaschi. La sua fattiva collaborazione nella Compagnia Fioro Losa Burattinai è stata, nel tempo, indispensabile e appassionata”.

Fin dagli inizi della carriera di Fioro si occupava della realizzazione e della cura degli abiti dei burattini: “Era costantemente al fianco del marito nelle sue trasferte per gli spettacoli, ha girato tutti i paesi lombardi e non solo, collezionando importanti presenze, in anni più recenti, ai Festival di Bergamo e Venezia – ricorda ancora Fontana -. In occasione della 2^ edizione di Telethon a Monte Marenzo, nell’ormai lontano dicembre 1994, avevamo invitato Fiorino e la famiglia Losa a portare il loro spettacolo di burattini in paese, presso il bar degli Alpini sotto la Chiesa. Anche quella volta al suo fianco c’erano l’inseparabile Delfina e i figli, ancorché bambini già impegnati a dare una mano per montare la baracca e collaborare nelle fasi della commedia”.

Persone squisite, gentili e cordiali con tutti, giovani, adulti e specialmente con i bambini, questo il ricordo lasciato da Fioro e Delfina in tanti anni di attività: “Ci tenevamo a ricordarli e ringraziarli in modo speciale per aver fatto sognare migliaia di persone con la loro arte nelle iniziative di Telethon – hanno detto Angelo e Gerolamo Fontana con Renato Milani a nome delle due associazioni e di tutte le persone che li hanno conosciuti -. Esprimiamo la nostra vicinanza ai figli a cui mandiamo un grosso abbraccio in questo momento di dolore, ma ancor più li ringraziamo perché portano avanti ancora la tradizione dei loro genitori”.

Delfina Donghi lascia i figli Daniela Eugenia e Walter, la nuora, i generi, gli affezionati nipoti e pronipoti, la sorella, il fratello e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati sabato 11 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Villasola a Cisano Bergamasco.