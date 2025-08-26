Addio a Franco Carlo Angolini fondatore e anima del Centro Anziani di Calolzio

Storico militante del Partito Comunista di Calolziocorte, uomo cordiale, dinamico e disponibile

Il presidente dell’Avac Carenini: “Se il centro anziani si è sviluppato per come lo conosciamo oggi, molto del merito va a lui”

CALOLZIOCORTE – E’ grande il dolore a Calolziocorte per la morte di Franco Carlo Angolini volto noto in città sia per la sua storica militanza nel Partito Comunista, sia per il suo grandissimo impegno nell’Associazione Volontari Anziani Calolziocorte (Avac), che tuttora gestisce il centro anziani di corso Dante, in zona Gallavesa.

Angolini è morto all’età di 93 anni e, ormai da qualche anno, aveva lasciato il ruolo di responsabile dell’Avac che lo ha visto appassionato protagonista per lungo tempo. Chi lo ha conosciuto in tanti anni di passione politica e impegno sociale lo ricorda come una persona cordiale e alla mano, dal carattere aperto e sempre disponibile.

Un sentito ricordo è arrivato da Erminio Carenini, attuale presidente dell’Avac, a nome di tutto il direttivo e di tutti i frequentatori del centro: “Siamo particolarmente vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Franco Carlo Angolini oltre a essere stato uno dei fondatori del centro una trentina di anni fa, ne è stato l’anima per molti anni. Un uomo molto attivo e capace, affrontava con caparbietà tutte le difficoltà sempre con un unico scopo: il bene dell’associazione. Se il centro anziani si è sviluppato per come lo conosciamo oggi, molto del merito va a lui. Dinamico e creativo, ha organizzato gite, soggiorni al mare, iniziative che hanno coinvolto tantissime persone. Grazie a questo lavoro costante si è guadagnato la stima e l’apprezzamento di tutti. Fondamentale la sua collaborazione con il comune e con i servizi sociali, già ai tempi dell’assessore Emilia Hoffer: lei leghista della prima ora, lui del Partito Comunista, hanno saputo lavorare fianco a fianco per il bene della comunità e del centro anziani. Franco resterà nel cuore di tutti noi”.

Franco Carlo Angolini lascia la moglie Rosa Angela, i figli Claudio con Orietta e Marco con Monica, gli affezionati nipoti Gino, Chiara, Giordano, Gioele ed Emerenziana, e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale della frazione Foppenico di Calolziocorte giovedì 28 agosto alle ore 10.