Addio a Mario Lino Panzeri, storico capogruppo degli Alpini di Calolziocorte

I funerali martedì 7 ottobre alle 10.30 nella chiesa arcipresbiteriale di Calolziocorte

L’ex presidente dell’A.N.A. locale, alla guida del gruppo dal 1974 al 2004, si è spento a 86 anni. “Donare vuol dire amare” era il suo motto

CALOLZIOCORTE – È scomparso all’età di 86 anni il dottor Mario Lino Panzeri, storico capogruppo degli Alpini di Calolziocorte. Figura di riferimento per l’intera comunità, Panzeri ha guidato il gruppo per trent’anni, dal 1974 al 2004, lasciando un’impronta profonda nella vita associativa e civile del paese.

La notizia della sua morte è stata accolta con grande commozione dal gruppo alpino locale, che nel proprio messaggio ha voluto ricordarlo con le parole: “L’alpino, già Capogruppo dal 1974 al 2004, Panzeri Mario Lino è andato avanti. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte del Gruppo”.

Classe 1938, Panzeri è stato definito una colonna del gruppo Alpini di Calolziocorte, capace di unire generazioni di volontari sotto lo spirito di servizio e amicizia che da sempre contraddistingue l’Associazione Nazionale Alpini. Con la sua nomina, il gruppo visse una svolta importante, aprendo una nuova fase orientata alla solidarietà e sintetizzata dal motto scelto dallo stesso Panzeri: “Donare vuol dire amare”.

Il dottor Panzeri si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari. A darne il triste annuncio sono la moglie Doralice, il figlio Ivan con Gloria, i nipoti Lorenzo, Gaia e Alice con Gabriel e il piccolo Elia, il fratello Carlo, il cognato Adriano con Francesca e le amate figlie Alessandra e Roberta, oltre ai parenti e agli amici più stretti.

Il feretro è composto presso la Casa Madonna della Fiducia. Martedì 7 ottobre, alle ore 10.00, il corteo funebre giungerà alla chiesa arcipresbiteriale di Calolziocorte per la recita del Santo Rosario, cui seguiranno i funerali alle 10.30. La sepoltura avverrà poi nel cimitero locale.

In luogo dei fiori, la famiglia ha espresso il desiderio che eventuali offerte siano destinate all’A.N.A. di Calolzio, della quale Panzeri è stato presidente per 33 anni. Un segno di continuità con il suo impegno e con quella dedizione alla comunità che lo ha sempre contraddistinto.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al corpo medico e a tutto il personale della Casa Madonna della Fiducia per la premurosa assistenza.

Con la scomparsa di Mario Lino Panzeri, Calolziocorte perde non solo un uomo di valori, ma anche un simbolo di appartenenza e solidarietà, capace di incarnare, per decenni, lo spirito autentico degli Alpini.