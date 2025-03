Addio a Piera Lazzarini, storica “levatrice” di Calolziocorte

Aveva compiuto 100 anni nel dicembre scorso

A metà Anni ’60 diventò Ostetrica Condotta a Calolzio

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte dolore per la morte di Pierina Lazzarini vedova Valli, per tutti Piera, storica “levatrice” del paese. Lo scorso 8 dicembre aveva tagliato il traguardo dei 100 anni.

Piera è stata una figura di riferimento per tante famiglie di Calolziocorte perché seguiva le donne durante la gravidanza e le assisteva al momento del parto che, allora, avveniva in casa. Aiutava le donne a superare paure, diventava insomma una “seconda mamma” e godeva di un’alta stima”.

Nata l’8 dicembre 1924 a Borgo di Terzo in Val Cavallina (Bergamo), nel 1944 in piena guerra, convinse i suoi genitori a lasciarla andare a Milano per frequentare la Scuola di Ostetricia alla clinica Mangiagalli. Furono anni difficili e di sacrifici, ma il 7 giugno 1947 si diplomò e diventò ostetrica.

Sposata con Tarcisio Valli, dal quale ebbe tre figli, Cinzia, Gianpaolo e Simonetta, a metà Anni ’60 diventò Ostetrica Condotta nel comune di Calolzio. Dopo la pensione il trasferimento alle origini, a Terzo, i viaggi con l’amato Tarcisio e, naturalmente, il “lavoro” di nonni per i cinque nipoti. Dopo la scomparsa del marito Piera decide di tornare a vivere a Calolzio dove, da un anno, era ospite presso la Casa della Madonna della Fiducia.

I funerali saranno celebrati a Calolziocorte giovedì 20 marzo alle ore 14.30 nella chiesa arcipresbiterale; quindi la tumulazione nel cimitero Borgo di Terzo.