Anche a Vercurago un caso di coronavirus: “Già attivato il protocollo previsto”

Il sindaco ha comunicato un caso anche in paese

“La situazione appare sotto controllo”

VERCURAGO – Con un messaggio pubblicato oggi, 6 marzo, sul sito internet del comune, il sindaco di Vercurago ha comunicato poco fa la conferma di un caso di coronavirus anche in paese.

“Cari Cittadini di Vercurago,

vi comunico che nel nostro paese è stato riscontrato un caso di positività al test da coronavirus, a seguito del quale sono state attivate tutti le misure necessarie riguardanti il sistema di prevenzione e controllo sanitario. Siamo stati contattati da ATS Brianza che ci ha aggiornato sul caso, assicurandoci che è stato già attivato il protocollo previsto per i familiari al fine di prevenire il contagio.

La situazione quindi appare sotto controllo; questa Amministrazione è in contatto continuo con ATS, forze dell’ordine e i Sindaci della Valle San Martino per il monitoraggio della situazione. Non essendoci ad oggi motivi di allarme, invito tutta la popolazione a continuare con le normali attività, seguendo le indicazioni di prevenzione che sono state diffuse, evitando di veicolare messaggi non veritieri che possono provocare allarme non giustificato e che sono perseguibili per legge.

Per l’Amministrazione

il Sindaco”

Paolo Giovanni Lozza