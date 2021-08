“Assalto” alla Cooperativa Il Grigio, blitz dei ladri per rubare attrezzi da giardino

Un vero e proprio colpo in pieno giorno, studiato nei minimi particolari

“Nemmeno fossimo una banca. Un furto senza senso: gli attrezzi frutteranno poche centinaia di euro, ma per noi è un grave danno”

CALOLZIOCORTE – “Un furto che non ha assolutamente senso, a guardare le immagini delle telecamere di sicurezza sembra quasi di assistere all’assalto di una banca. Prendersi tutti quei rischi per rubare una ventina di attrezzature da giardinaggio, per giunta usate, che sul mercato frutteranno sì e no 2000 euro… una follia!”

C’è tanta amarezza nelle parole di Francesco Manzoni, direttore della Cooperativa Sociale Il Grigio Onlus di via Vitalba a Calolziocorte. Sono da poco passate le ore 19 di martedì scorso, quando scatta un vero e proprio assalto, organizzato nei minimi particolari. Una banda composta presumibilmente da una decina di persone. In una manciata di minuti, i ladri tagliano il cancello della struttura con un flessibile per entrare nel cortile con una macchina, mentre un secondo mezzo ostruisce l’entrata per impedire l’accesso. Quindi spaccano le telecamere, sfondano la porta e caricano in macchina motoseghe, tosasiepi, decespugliatori e soffiatori, per un totale di 26 attrezzi, tutti usati.

Poco meno di 4 minuti, tanto dura il colpo con i ladri che, durante la fuga repentina, rischiando pure di travolgere alcuni passanti: “A pensarci è assurdo, hanno agito come dei professionisti, in pieno giorno. Una gang organizzata con tanto di pali in zona, sono stati rapidissimi. L’allarme è scattato e i Carabinieri sono arrivati subito ma i malviventi erano già andati via. Per fortuna non è arrivato nessuno durante quella manciata di minuti altrimenti mi chiedo cosa sarebbe potuto succedere. Rischiare così tanto per quattro attrezzi…”.

La Cooperativa Sociale Il Grigio Onlus è una realtà molto conosciuta e molto attiva sul territorio, ha la sua sede a Calolzio, nel cuore della frazione di Foppenico, a due passi dalla chiesa parrocchiale. Il Grigio è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo: manutenzione del verde, servizio catering, produzione di pasta fresca, sono le attività produttive che professionisti di ciascun settore svolgono ogni giorno accanto a chi deve imparare un mestiere, a chi ha bisogno di un’occasione per riscattare la propria vita, a chi fa più fatica ad affrontare da solo il mondo del lavoro.

Ed è proprio per questo che un furto del genere ha un sapore ancor più amaro: “E’ un po’ come rubare monetine dalla cassetta dell’elemosina in chiesa. Per noi è un danno gravissimo: per ricomprare l’attrezzatura dovremo spendere qualcosa come 15mila euro, mentre i ladri ne guadagneranno poche centinaia. Perché tutto questo per un bottino così magro? Vuol dire che siamo alla frutta. Venire a rubare in casa di persone che hanno bisogno di lavorare e adesso non possono più. Non si può arrivare a questi punti. E’ allarmante, è una situazione che deve far riflettere”.

Non è la prima volta che la Cooperativa subisce dei furti: “Ormai siamo vaccinati – conclude con amarezza Manzoni -. Ricompreremo il materiale rubato: in un periodo difficile per tutti dovremo far fronte anche a questa spesa. Ripareremo i danni, metteremo altre telecamere, allarmi… ma davvero siamo arrivati a questo punto?”