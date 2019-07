Basket in lutto: dopo una lunga malattia si è spento Augusto Teli

Venerdì saranno celebrati i funerali a Calolziocorte

Per oltre vent’anni figura di spicco nella pallacanestro lecchese

LECCO – Nella mattinata di mercoledì 3 luglio si è spento Augusto Teli, protagonista per quasi trent’anni della pallacanestro lecchese.

Teli è nato a Lecco il 6 gennaio 1941. Dopo il diploma inizia a lavorare nel campo delle automobili, arrivando a diventare proprietario di diverse concessionarie.

A Lecco era noto anche per la sua passione per il Torino Calcio, fondando il primo Toro Club.

Nel mondo sportivo lecchese è conosciuto per la sua attività nel mondo della pallacanestro, iniziata nel 1990 con la presidenza del Basket Lecco, succedendo al fondatore Giuseppe Puglisi.

Dopo aver lasciato il Basket Lecco al termine della stagione 1995/96, Augusto Teli ha fatto il dirigente per un biennio alla Starlight Valmadrera e poi per circa vent’anni ha ricoperto il ruolo di Team Manager dei Basket Costa Masnaga.

“Per me è stato un compagno di viaggio elegante nei modi, leale nella sostanza, un esempio, come nessun altro, di correttezza ed educazione. Un vero maestro di vita. Speriamo di avergli reso dolci almeno alcuni degli ultimi momenti di sofferenza con la promozione in A1 delle sue ragazze” ha dichiarato Fabrizio “Bicio” Ranieri, dirigente del Basket Costa Masnaga.

I funerali si celebreranno venerdì 5 luglio, alle ore 10, nella chiesa di Calolziocorte.