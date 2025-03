Bimbo colto da malore, l’elisoccorso atterra nel campo da calcio del Lavello

Grande mobilitazione dei soccorsi nella serata di giovedì

Sul posto anche un’ambulanza e l’automedica

CALOLZIOCORTE – In tanti, nella serata di giovedì, hanno notato l’elicottero di Areu volare sopra la città di Calolziocorte e atterrare nel campo di calcio del centro sportivo in zona Lavello. L’allarme è scattato intorno alle ore 20, la grande mobilitazione dei soccorsi per un bambino colto da malore nella sua abitazione. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica, il piccolo è stato trasportato all’ospedale.