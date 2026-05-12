Buche sulla Lecco-Bergamo: “E’ un colabrodo, quando passano i camion ci trema la casa”

Si moltiplicano le segnalazioni dei residenti della frazione Levata

“Non è l’unico punto critico, ci sono altre buche verso Calolzio. Passo ogni giorno in moto ed è pericoloso”

MONTE MARENZO – Si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni dei residenti della frazione Levata di Monte Marenzo che si affacciano sulla Lecco-Bergamo. La strada, specialmente dopo il maltempo degli ultimi giorni, è in condizioni sempre peggiori, con le buche che si aprono quasi quotidianamente e i tecnici di Anas che intervengono con rappezzi temporanei.

“La solita buca, quella che nelle scorse settimane è stata causa di numerosi pneumatici rovinati, continua a essere un grande problema – spiegano i residenti di via San Carlo -. Ogni giorno transitano decine e decine di camion a velocità sostenuta e quando passano sopra la buca ci trema la casa, ogni volta sembra che stia arrivando un terremoto”.

Un disagio che si è aggravato notevolmente dopo la chiusura del Ponte di Brivio con la gran parte del traffico dirottato sull’arteria. Ma quella buca non è il solo punto critico della strada che risulta essere ancor più trafficata.

“Proprio tra la frazione Levata e la frazione Sala di Calolzio in questi giorni si sono aperte altre buche, più piccole ma profonde – racconta un residente che passa quotidianamente -. Passo tutti i giorni in motocicletta e devo ammettere che è molto molto pericoloso. La strada sembra proprio un colabrodo. A breve avremo un colloquio per fare il punto della situazione con il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo che ringraziamo per la disponibilità e il cui intervento speriamo possa essere risolutivo”.

Le amministrazioni comunali di Monte Marenzo e Cisano Bergamasco hanno infatti convocato un’assemblea pubblica per lunedì 18 maggio alle 20.45 nella palazzina polifunzionale di via Roma frazione Levata di Monte Marenzo.