Caduta sui monti sopra Carenno, intervento dell’elisoccorso

Una persona è stata soccorsa in codice verde (poco critico)

La chiamata ai soccorsi intorno alle 12 di oggi, domenica

CARENNO – Intervento dell’elisoccorso poco prima delle 12 di oggi, domenica 11 ottobre, sui monti sopra il paese di Carenno. Una persona, infatti, avrebbe chiamato i soccorsi a causa di una caduta. Fortunatamente non si tratterebbe di nulla di grave: in volo si è alzato l’elicottero da Bergamo che ha recuperato la persona infortunata e l’ha trasportata all’ospedale in codice verde (poco critico).