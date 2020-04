Calolzio. 275 controlli della Polizia Locale, 15 contravvenzioni e 5 denunce

L’assessore Caremi ringrazia gli agenti del comandante Gavazzi

In distribuzione nei negozi una mascherina a testa

CALOLZIOCORTE – In questi ultimi giorni la Polizia Locale di Calolziocorte, in seguito all’emergenza coronavirus e in coordinamento con la Prefettura di Lecco, ha effettuato diversi controlli sul territorio calolziese.

“Alla giornata di ieri, lunedì, abbiamo un totale di 275 controlli e verifiche fatte con 15 contravvenzioni elevate e 5 persone denunciate – ha detto l’assessore Luca Caremi -. Alla cittadinanza si chiede di mantenersi alle disposizioni date: uscire di casa solo per lo stretto necessario (e per le motivazioni di necessità) e muniti di mascherina o in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani e sempre mantenendo il distanziamento sociale. Si ricorda che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 °C è fatto obbligo di rimanere presso l’abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante”. L’assessore Luca Caremi ringrazia in particolar modo il comandante Andrea Gavazzi e tutti gli uomini della Polizia Locale per l’impegno profuso durante questo periodo di restrizioni.

Sempre il comune di Calolziocorte informa la cittadinanza che sono in distribuzione, presso i negozi di alimentari, le tabaccherie e i supermercati del territorio, un lotto di circa 4000 mascherine donate da Regione Lombardia e comune di Calolziocorte, che si sommeranno a quelle in arrivo a breve presso le farmacie. Parte di queste mascherine saranno consegnate, a cura dei volontari, direttamente a casa delle persone over75. Si invitano i cittadini a non affollare i negozi e a ritirare solo 1 mascherina a testa.