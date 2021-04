Una donna inciampa e si ferisce cadendo in via Bolis

Mezzora prima, sempre a Calolzio, soccorso un 37enne dopo una caduta

CALOLZIO – E’ stata trasportata all’ospedale in codice giallo la donna soccorsa nel pomeriggio di domenica in via Don Bolis di Calolzio, in seguito ad una caduta.

La donna, 44 anni, sarebbe inciampata sulla pavimentazione della via, cadendo e ferendosi al volto. Sono stati alcuni passanti, notando la donna, ad avvisare il 112.

Sono intervenuti due giovani soccorritori che stavano transitando lungo la strada. Allertato dalla centrale operativa, è arrivato su posto il personale della Croce San Nicolò con un’ambulanza e l’automedica del 118.

Solo mezzora prima, in via Salvi sempre a Calolzio, erano intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolzio per prestare aiuto ad un 37enne, anch’esso ferito dopo una caduta. Anche lui è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo.