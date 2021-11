Un ricordo particolare dalla scuola Espe Lecco con cui aveva collaborato

Grazie alla sua esperienza ha fatto crescere professionalmente tanti ragazzi

CALOLZIOCORTE – Dolore a Calolziocorte per la morte di Francesco Bonaiti scomparso all’età di 78 anni. A ricordarlo con particolare affetto sono i colleghi dell’Espe Lecco. Francesco Bonaiti, muratore, è stato un esempio pratico per gli allievi dell’Ente Scuola Professionale Edile di Lecco, istituto in cui è stato docente di cantiere fino a una decina di anni fa.

“Un ricordo speciale al nostro ex collaboratore che resterà sempre nella storia dell’Espe Lecco – hanno ricordato dalla scuola lecchese -. Francesco Bonaiti resterà sempre nel cuore di tanti colleghi e dei ragazzi che sono cresciuti professionalmente con lui”.

Calolziese, residente nella frazione di Rossino, si è spento nel giro di poco tempo a causa di una malattia. Lascia la moglie Adele, i figli Riccardo con Amy, Valeria con Marco, le affezionate nipoti Gloria e Diana, le sorelle Agnese con Angelo, Carmela con Giuseppe. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Rossino a Calolziocorte sabato 6 novembre alle ore 10.