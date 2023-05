Calolzio, fiamme alle Cartiera. Brucia il locale compressori

Incendio nella notte alla Cartiera di Calolzio

Gli operai hanno contenuto le fiamme, poi l’arrivo dei pompieri

CALOLZIO – Intervento dei Vigili del Fuoco in tarda notte a Calolziocorte per un incendio che scoppiato alla Cartiera di via Cavour. Il rogo ha interessato il locale del gruppo compressori, all’interno dell’azienda. E’ successo intorno alle 4 della notte.

Gli operai addetti dell’azienda sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme. L’incendio è stato definitivamente sedato dai pompieri intervenuti con due squadre a bordo di un APS e un’autobotte.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è durato oltre due ore.