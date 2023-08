Calolzio: accoltellato in stazione. Grave un ragazzo

E’ successo oggi, martedì, poco dopo le 14, nella zona della stazione di Calolzio

Trasportato in ospedale in codice rosso un ragazzo di 23 anni, accoltellato al torace e a una gamba

CALOLZIOCORTE – Aggredito in stazione con un coltello. E’ successo oggi, martedì, poco dopo le 14 nella zona dello scalo ferroviario di via Galli.

Ingente la mobilitazione di soccorsi inviati sul posto con l’arrivo di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, l’automedica e la Polizia ferroviaria di Lecco.

Da quanto è stato possibile apprendere un ragazzo di 23 anni, di origini africane e residente a Calolzio, è rimasto ferito in maniera grave dopo essere stato accoltellato con due colpi, uno al torace e l’altro a una gamba. Una dinamica tutta ancora da ricostruire nei dettagli e su cui stanno indagando gli agenti della Polfer di Lecco, già presenti in quel momento in stazione a Calolzio nell’ambito di un’attività di presidio e subito accorsi in soccorso del giovane.

L’aggressione sarebbe avvenuta lungo la banchina dei binari 2 e 3 in quello che potrebbe avere tutti i contorni di un possibile regolamento dei conti. Il ragazzo era infatti in compagnia della madre quando è stato raggiunto sui binari da due o più persone che l’hanno colpito con un coltello, scappando via subito dalla stazione, dopo aver lasciato a terra il ferito.

Le condizioni del ragazzo, trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso, sono considerate critiche.

Gli agenti della Polfer, raggiunti nel frattempo anche dai carabinieri della stazione di Calolzio, stanno raccogliendo elementi utili per risalire all’identità degli aggressori.

Fondamentali saranno anche le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza, installati sia da Rfi che dall’amministrazione comunale, presenti in zona. Sul posto si è anche portata, non appena informata di quanto accaduto, l’assessore Cristina Valsecchi.