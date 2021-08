Calolzio. Addio a Mariella Acerboni, storica professoressa di matematica

“Insegnante appassionata, donna di cultura e solare. Ci mancherà moltissimo”

Aveva 75 anni, il funerale sabato 7 agosto alle ore 15 nella chiesa arcipresbiterale

CALOLZIOCORTE – Un’insegnante rigorosa ma anche molto comprensiva, qualità che rivelavano una grandissima passione per il suo lavoro. E’ grande il dolore per la morte di Mariella Acerboni, scomparsa all’età di 75 anni, professoressa appassionata che teneva a tutti i suoi alunni e voleva che imparassero i fondamenti delle sue materie.

A ricordarla è la collega e amica Patrizia Milani: “Siamo state colleghe per tanti anni alla scuola media Manzoni di Calolzio (Patrizia Milani insegnava educazione artistica, Mariella Acerboni matematica e scienze) e siamo andate in pensione assieme – ricorda con la voce rotta dall’emozione -. Ci siamo sempre frequentate come amiche, ci sentivamo tutti i giorni e ci facevamo compagnia da parecchio tempo. Mariella era una donna brillante, creativa, intuitiva e molto molto intelligente”.

Una donna colta e appassionata di viaggi: “Nella sua vita ha viaggiato tantissimo, era una donna di cultura, qualità che è riuscita a trasmettere anche a noi amiche. E poi era una persona solare: negli ultimi anni ha avuto parecchi acciacchi ma anche nei momenti più difficili non si è mai lasciata abbattere e non ha mai perso quel suo modo positivo di guardare alla vita”.

E poi un ricordo come insegnante: “Era una professoressa rigorosa che aveva a cuore tutti i suoi alunni. Ha sempre svolto il suo lavoro con grande passione e le piaceva trasmettere ciò che sapeva ai suoi ragazzi. Come amica e come collega posso solo dire che la sua scomparsa lascia un vuoto incredibile”.

La sua passione per i viaggi, per la fotografia e per i filmati l’ha portata a collaborare con il Centro Culturale Il Lavello: “Tra i tanti lavori che abbiamo fatto insieme ricordo, in occasione del 20° anniversario del Centro Culturale, il video che aveva preparato sui lavori di ristrutturazione del monastero del Lavello – ricorda Danila Colombo -. Era molto brava nell’utilizzo del computer e nella realizzazione di filmati, perciò quando le chiedevo qualcosa lei c’era sempre. Mariella era una persona molto generosa”.

“Mi ha insegnato a insegnare – ricorda il professor Massimo Tavola -. Io ero un giovane professore lei era più esperta perciò è sempre stata un esempio da seguire. Ricordo Mariella con grande stima, affettuosa con i colleghi e con i suoi alunni, sempre molto collaborativa e simpatica. Una donna dalla forte personalità che sul lavoro è stata un po’ come una sorella maggiore. Negli anni successivi, quando ho ricoperto il ruolo di vicesindaco, ho avuto modo di apprezzare alcuni suoi lavori e studi che rivelavano la sua grande sensibilità per la natura e l’amore per il nostro territorio”.

Maria Giuseppina Acerboni, per tutti Mariella, è stata una di quelle professoresse capaci di lasciare il segno. Si capiva subito che a spingerla era l’amore per il suo lavoro e il suo obiettivo era preparare al meglio i suoi studenti che sarebbero andati alle superiori. E’ grande il dolore tra gli amici, i colleghi e i suoi alunni per la scomparsa di una storica insegnante che è rimasta nel cuore di tante persone.

Mariella lascia la sorella Delfina, le nipoti Linda e Elena. I funerali saranno celebrati sabato 7 agosto alle ore 15 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte.