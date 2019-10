Calolzio, ancora un arresto per droga: in manette un 25enne

Controlli contro lo spaccio nella zona della stazione di Calolzio

Arrestato un giovane originario del Gambia, trovato in possesso di marijuana

CALOLZIO – Nel pomeriggio di ieri, lunedì, i Carabinieri della Stazione di Calolziocorte, a conclusione di una mirata attività antidroga svolta nell’area dell’interscambio, a ridosso della stazione ferroviaria di Calolzio, hanno tratto in arresto Maum Sait Jatta, 25enne, cittadino del Gambia, già noto alle Forze di Polizia, regolare sul territorio Nazionale, di fatto senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

Il 25enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 47 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

L’arrestato, nella mattinata di oggi è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato a sei mesi di reclusone e 800 euro di multa, con sospensione condizionale della pena.