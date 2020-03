Calolzio, anziano positivo al Coronavirus. Tre soccorritori in quarantena

Nuovo caso di Coronavirus a Calolzio, si tratta di un 80enne

In quarantena i volontari del Soccorso che l’hanno trasportato in ospedale

CALOLZIO – Un nuovo caso di Cornavirus nel lecchese, il secondo caso a Calolzio dopo il dipendente delle Poste già ricoverato all’ospedale di Lecco: si tratta di un uomo di 80 anni residente anch’esso a Calolzio e trasportato al Manzoni.

L’anziano aveva allertato il 112 per sintomi di malessere diversi da quelli respiratori ma, alla luce delle sue condizioni di salute, in ospedale è stato deciso di effettuare un accertamento. L’uomo è stato quindi sottoposto a tampone e nella mattinata di martedì è arrivato l’esito positivo.

Per questo anche i soccorritori che lo hanno assistito, una squadra di tre persone dei Volontari di Calolzio, sono ora in quarantena e saranno sottoposti a loro volta a tampone. Da quel che si apprende, i tre soccorritori al momento non avrebbero alcun sintomo.