Calolzio. Aumento delle truffe agli anziani: l’amministrazione invita alla massima attenzione

Non aprire la porta a sconosciuti, non fidarsi di chi chiede denaro, dati personali o accesso all’abitazione

In presenza di situazioni sospette o tentativi di truffa contattare immediatamente le Forze dell’Ordine

CALOLZIOCORTE – L’Amministrazione Comunale di Calolziocorte segnala con preoccupazione un recente aumento dei tentativi di truffa ai danni di persone anziane sul territorio. Si tratta di episodi che vedono individui presentarsi presso le abitazioni con falsi pretesti, fingendosi tecnici, operatori o incaricati di enti pubblici, con l’obiettivo di ottenere denaro o beni di valore sfruttando la fiducia e la vulnerabilità delle vittime.

Di fronte a questa situazione, l’Amministrazione rivolge un appello chiaro alla cittadinanza, in particolare alle persone più anziane:

non aprire la porta a sconosciuti;

non fidarsi di chi richiede denaro, dati personali o accesso all’abitazione senza verifiche;

contattare sempre familiari o persone di fiducia in caso di dubbio.

Si ricorda che nessun ente o servizio pubblico effettua controlli urgenti porta a porta senza preavviso ufficiale. In presenza di situazioni sospette o tentativi di truffa, è fondamentale contattare immediatamente le Forze dell’Ordine, segnalando ogni elemento utile.

L’Amministrazione Comunale invita inoltre tutti i cittadini a diffondere queste informazioni, soprattutto tra parenti e conoscenti anziani, affinché si possa creare una rete di attenzione e prevenzione sul territorio. La sicurezza passa anche dalla consapevolezza e dalla collaborazione di tutti.