Calolzio, auto contro pickup, soccorse due ragazze

Scontro tra un’auto e un pickup in via Marconi

L’incidente forse per una mancata precedenza. Soccorse due ragazze

CALOLZIO – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenza nel pomeriggio di oggi, martedì, a Calolzio, in via Guglielmo Marconi.

Coinvolti due mezzi, una Fiat Panda rossa e un pickup che per motivi da chiarire, probabilmente una mancata precedenza all’incrocio, si sono scontrati.

Sul posto in codice rosso si sono portati i soccorsi, un’ambulanza della Croce San Nicolò, l’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Soccorse due ragazze di 20 e 21 anni a bordo della Fiat Panda, trasportate in ospedale in codice verde per gli accertamenti del caso. Illeso invece il conducente del pickup, un uomo di 44 anni.

Alla Polizia Locale il compito di rilevare il sinistro e stabilire le responsabilità.