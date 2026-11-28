Un’auto avrebbe perso il controllo e sarebbe andata a sbattere all’altezza di via Erta

Coinvolti un bimbo di 3 anni e un uomo di 45 anni, fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita

CALOLZIOCORTE – Brutto incidente a Calolziocorte in via Mandamentale, all’altezza dell’incrocio con via Erta. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle ore 15 per un’auto che avrebbe perso il controllo andando a sbattere.

Sul posto sono intervenute due ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, l’automedica da Lecco e i Vigili del Fuoco. Coinvolti un bambino di soli 3 anni e un uomo di 45 anni, nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).