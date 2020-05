Calolzio. Camion carico di vergelle si ribalta alla rotonda in zona industriale

L’incidente a Calolzio, camion si ribalta in strada

A terra le vergelle di metallo trasportato. Sul posto i pompieri

CALOLZIO – E’ finito con un fianco sull’asfalto il camion che stava transitando in via Mazzini e che si è ribaltato alla rotonda con via De Gasperi.

Forse un malore del conducente la causa dell’incidente accaduto poco prima delle 18 di oggi, lunedì, al confine tra la località Pascolo e quella del Lavello.

L’uomo alla guida, un 54nne, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti, anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il problema più grande ora riguarda la rimozione del mezzo e soprattutto del carico di vergella, finito parzialmente a terra.

La viabilità non ha subito grossi disagi in quanto il traffico è ancora molto limitato in questi giorni.