I pompieri recuperano il pesante carico perso da un tir a Calolzio

Le operazioni, iniziate nel pomeriggio, si sono concluse in serata

LECCO – Si è concluso in serata l’intervento dei pompieri iniziato nel pomeriggio a Calolzio per rimettere in sesto il carico di bobine perso da un tir in transito lungo viale De Gasperi (vedi articolo precedente).

Due squadre dei Vigili Del fuoco di Lecco sono intervenute con un APS e una Autogrù per la messa in sicurezza del carico di un’autotreno. Le operazioni sono terminate intorno alle 20.