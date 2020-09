Calolzio, cammina sui binari e poi si trincera nel bagno del treno. Soccorsi in stazione

E’ successo intorno alle 14 di oggi, lunedì

All’arrivo del treno, l’uomo è salito sul convoglio chiudendosi in bagno

CALOLZIO – Si è chiuso all’interno del bagno di una carrozza e non vuole più uscire. Ingente mobilitazione di soccorritori in stazione a Calolzio poco fa. L’allarme è scattato intorno alle 14 di oggi, lunedì, quando un uomo ha iniziato a camminare lungo i binari e a muoversi lungo le banchine della stazione in stato confusionale.

All’arrivo del treno, il regionale delle 14.16 diretto a Milano Porta Garibaldi, l’uomo è salito sul convoglio trincerandosi dentro un bagno. Sembrerebbe che sia anche ferito. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i sanitari e gli agenti della Polizia ferroviaria che sono saliti sul treno per risolvere la situazione

L’area immediatamente limitrofa alla carrozza è stata transennata. Dopo circa mezz’ora di tentativi di persuasione, l’uomo è stato convinto a lasciare il treno e caricato sull’ambulanza.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con ritardi dei treni sia in direzione Lecco che Milano.