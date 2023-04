Calolzio. Campionessa di danza, insultata sui social perché down

Giada Canino presa di mira dagli haters su TikTok per i suoi video dove balla

Il papà Elio: “Bisogna lottare con tutte le forze affinché questi episodi non accadano più”

CALOLZIO – La danza è la sua passione e in questi anni ha collezionato tante medaglie, alcune di grande rilievo, ma l’inciviltà e l’arroganza sono forse la battaglia più grande con cui si sta trovando a combattere Giada Canino, giovane calolziese affetta da sindrome di down, finita nel mirino degli haters del web.

Sotto alcuni suoi video sono comparsi alcuni insulti rivolti alla ragazza mentre si esibisce davanti all’obiettivo. “Perché le persone mi scrivono male su TikTok?” dice la stessa Giada in un video postato in risposta agli ‘odiatori’ della rete: “Tu fregatene. Papa ti ha sempre detto non leggere mai quello che ti scrivono queste persone” le dice Elio, il padre, da sempre al fianco della figlia anche quando si è incatenato fuori dalle scuole di Calolzio, protestando per la mancanza dei docenti di sostegno.

“Anche se non ti piacciono i suoi video questo non da il diritto a nessuno di offenderla. Giada ha tutta la nostra stima e rispetto vai avanti divertiti con i tuoi video e non pensare a loro” scrive l’Associazione contro il Bullismo Scolastico, tra le realtà e i singoli cittadini che hanno manifestato solidarietà a Giada e alla sua famiglia.

“Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni, siete stati tantissimi ci avete dato la forza di affrontare con un po’ di serenità questi atti di bullismo nei confronti di Giada sui social – scrive papà Elio – questa esperienza ci ha fatto capire che non bisogna mollare anzi bisogna lottare con tutte le forze affinché questi episodi non accadano più, non sarà facile perché purtroppo c’è tanta cattiveria ma chi mi conosce sa che non sono il tipo che si arrende facilmente, quindi continuerò a portare avanti questa battaglia contro il bullismo”