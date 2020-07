Calolzio, cantiere in Corso Europa, odissea per gli automobilisti

I lavori all’incrocio con via San Rocco, viabilità regolata da un semaforo

Incolonnamenti sia in direzione Bergamo che in direzione Lecco

CALOLZIO – Mattinata da dimenticare per gli automobilisti in transito da Calolzio, bloccati in lunghe code a causa di un cantiere su Corso Europa all’altezza dell’incrocio con via San Rocco.

Il traffico è regolato da un semaforo a senso alternato: gli incolonnamenti si registrano sia in direzione Bergamo, fino a Gerola, che in direzione Lecco, fino in centro Calolzio.

Anche la viabilità interna cittadina ha risentito del traffico con forti congestionamenti. I lavori, sembrerebbe legati ad una costruzione privata, riguarderebbero i sottoservizi.