Calolzio, ciclista investito in viale De Gasperi: in giallo in ospedale

L’incidente è avvenuto oggi, sabato, intorno alle 14

Sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e le forze dell’ordine

CALOLZIOCORTE – Un uomo di 36 anni è stato investito mentre percorreva in bici viale De Gasperi.

E’ successo oggi, sabato 28 febbraio, vicino al lungofiume dell’Adda.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi: quello che è certo è che il ciclista è stato disarcionato dalla bici finendo rovinosamente a terra.

Sul posto si è portata in codice giallo un’ambulanza dei Volontari del Soccorso. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, il ciclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.