Un intero paese attonito per l’improvvisa scomparsa

Vani i tentativi di salvargli la vita, Emilio Bolis è morto in ospedale

CALOLZIOCORTE – Purtroppo sono risultati vani tutti gli sforzi dei sanitari di salvare la vita al fotografo calolziese Emilio Bolis, colpito da un infarto nella tarda mattinata di oggi, 20 agosto, mentre era nel suo negozio di corso Europa. Classe 1958, è stato portato in ambulanza in condizioni disperate all’ospedale di Lecco dove è morto poco dopo, intorno alle 13.

“Una bravissima persona, cordiale, simpatico e disponibile” così lo ricordano in tantissimi. Emilio Bolis, proprio per via del suo lavoro, era una persona molto conosciuta e stimata a Calolziocorte e non solo. Un carattere riservato che rivelava un grande amore per il suo mestiere di fotografo.

“Voleva bene alla nostra Calolziocorte, tanto che ha sempre partecipato a tutte le iniziative che, come Confcommercio, abbiamo organizzato in tutti questi anni – ricorda Cristina Valsecchi, presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco -. C’era sempre, il ricordo che ho di Emilio è quello di una persona estremamente corretta e rispettosa. Mi spiace tantissimo quello che è accaduto”.