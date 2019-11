Calolzio, crolla un controsoffitto, evacuate 4 famiglie

E’ successo intorno alle 17, sul posto i Vigili del Fuoco e il sindaco Ghezzi

Nessuna persona è rimasta coinvolta nel crollo ma lo stabile è stato sgomberato. Evacuate 4 famiglie

CALOLZIO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 novembre, in via Poggi a Calolzio a causa del crollo di un controsoffitto in un appartamento al piano terra di un condominio.

Il cedimento, stando a quanto riferito dal sindaco Marco Ghezzi che si è portato personalmente sul posto, è stato importante. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Vista l’entità del cedimento è stato deciso lo sgombero del palazzo: “Complessivamente – ha fatto sapere Ghezzi – sono state evacuate quattro famiglie, 11 persone in totale. Tutte hanno già trovato una sistemazione provvisoria. Attendiamo l’esito delle verifiche per decidere come procedere”.