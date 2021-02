Il commosso ricordo dei suoi ex alunni dell’istituto Rota

I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Foppenico

CALOLZIOCORTE – “Oggi è venuto a mancare il professor Dario Giuseppe Ronchetti. Tutta la comunità scolastica del Rota perde gentilezza, intelligenza e ironia. E’ una giornata, per chi lo ha conosciuto, piena di dolore e tristezza. Vogliamo ricordarlo con il video che i suoi alunni gli hanno dedicato per il suo pensionamento”.

Il video è stato montato dagli ex-studenti dell’indirizzo Cat (Costruzione, Ambiente e Territorio) per omaggiare la carriera del professore in occasione del suo pensionamento. Un gesto di stima e di affetto nei confronti di una persona che amava il suo lavoro ed è stata capace di lasciare il segno in tanti giovani.

Il professor Dario Giuseppe Ronchetti è morto all’età di 69 anni. “Volevamo ringraziarla per l’aiuto che ci ha dato in questi anni – si legge nel video che gli hanno dedicato i suoi studenti -. E’ stato paziente nonostante tutto, nonostante i nostri ritardi, la nostra vivacità, scaltrezza, stupidità. Ci ha visto crescere, forse siamo anche maturati. Con la sua simpatia ha reso più spensierate le nostre giornate scolastiche. Sperando che ci ricorderà per sempre, perché lei resterà sempre nei nostri cuori”.

Un messaggio ricco di sentimento che si conclude con un grandissimo “Grazie” e che è stato pubblicato poco fa sulla pagina social dell’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte. Dario Giuseppe Ronchetti lascia i fratelli Angela, Marco, Titti e Giorgio con le rispettive famiglie e gli affezionati nipoti e pronipoti. I funerali saranno celebrati mercoledì 24 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Foppenico a Calolziocorte.