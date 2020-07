Calolzio. Dolore per la morte di Simone Porcu, giovane papà di 44 anni

Ha lottato a lungo contro una malattia

Sabato mattina i funerali nella chiesa di Calolzio

CALOLZIOCORTE – Si è spento dopo aver lottato contro una malattia. Aveva solo 44 anni Simone Porcu, giovane papà di Calolziocorte. Profondo il cordoglio in città per una persona conosciuta anche per via della sua professione di imbianchino. Chi l’ha conosciuto lo descrive come una persona semplice e molto legata alla sua famiglia, la sua vita era dedicata alla compagna Arianna e alla sua bimba Noemi. Nonostante la malattia non si è mai dato per vinto e ha combattuto fino alla fine.

Simone Porcu lascia la compagna Arianna e la figlia Noemi, la mamma Giovanna, il fratello Riccardo, la suocera Antonella e i cognati Alessandro e Alessandra, gli affezionati nipoti Mattia e Fabiana e la migliore amica Elena. I funerali saranno celebrati sabato 11 luglio alle ore 9.30 nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte.