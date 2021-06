“Da oggi il cielo ha un altro dei nostri angeli lassù”

La giovane era da poco entrata nei Volontari del Soccorso di Calolzio

CALOLZIOCORTE – “Da oggi il cielo ha un altro dei nostri angeli lassù… Ciao Susanna ora lassù i nostri angeli ti stringeranno forte e insieme a loro ci darai la forza di indossare anche per te questa divisa ogni giorno. Buon viaggio”.

Poche, semplici ma sentite parole per salutare una giovane volontaria scomparsa nella giornata di ieri, martedì. Nonostante la sua giovane età, appena 20 anni, Susanna Marelli era entrata da poco tempo a far parte della grande famiglia dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

La giovane era molto conosciuta tra Calolziocorte, dove aveva frequentato le scuole medie, e Torre de’ Busi, dove è cresciuta con la sua famiglia. Molto conosciuta anche la mamma, Roberta Zaccagni, professoressa di lettere negli anni scorsi alle scuole medie di Torre de’ Busi e attualmente insegnante alle scuole medie di Calolziocorte.

Susanna, dopo aver frequentato il corso per diventare volontaria del soccorso, era entrata in servizio dallo scorso febbraio, ora stava facendo il corso di affiancamento per diventare soccorritrice a tutti gli effetti. Una ragazza tranquilla e molto pacata, così la ricordano all’interno dell’associazione. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato un’intera comunità attonita.