Il sacerdote si è spento all’età di 97 anni

I funerali saranno celebrati lunedì 22 febbraio 2021 alle 10

CALOLZIO – E’ morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi monsignor Giulio Gabanelli, fu vice parroco a Calolziocorte dal 1961 al 1969. Nato a Fonteno (BG) il 28 giugno 1923 è stato ordinato sacerdote il 3 giugno 1950 e destinato a Castione della Presolana come coadiutore parrocchiale.

Tra il 1952-53 fonda lo sci club Presolana coinvolgendo oltre un centinaio di atleti occupandosi anche della questione del pronto soccorso in montagna in collaborazione col Cai di Bergamo. Dopo più di dieci anni trascorsi in Val Seriana viene destinato a Calolziocorte dove ricopre la carica di vice-Parroco e delegato di zona, si occupa di problemi sportivi, ma soprattutto dell’assistenza ai malati.

Successivamente, nel 1969, viene nominato parroco di Zogno e Vicario Foraneo prima e Vicario Locale poi sino al 1999. Lasciato l’incarico di parroco per raggiunti limiti di età diventa Cappellano delle suore di Clausura di Zogno. Un’attività particolarmente concreta quella di monsignor Giulio Gabanelli con la ristrutturazione della chiesa Parrocchiale, la rifondazione dell’oratorio, il potenziamento del ricovero per anziani, l’impegno per la creazione di impianti sportivi, fino alla creazione della casa S. Maria per anziani a Laxolo di Brembilla. Anche in campo culturale il suo impegno non è mai venuto meno con la fondazione del Museo di S. Lorenzo. I funerali saranno celebrati lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 10.