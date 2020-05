Calolzio. E’ morto Raffaele Schiavo, ex commerciante molto conosciuto in città

Sarto e titolare per anni di una boutique in centro città

Il funerale sarà celebrato domani, sabato, a Foppenico

CALOLZIOCORTE – La città dice addio a Raffaele Schiavo. Classe 1940, se n’è andato un personaggio molto noto in città per via del suo negozio di abbigliamento in centro. Chi non è più giovanissimo ricorderà sicuramente la Buotique Raphael, in largo Garibaldi, a pochissimi passi dal municipio.

Oltre ad essere un commerciante, Raffaele Schiavo era anche un sarto molto apprezzato e in tanti arrivavano da tutto il territorio per acquistare i suoi abiti. Il suo negozio è uno di quelli che hanno caratterizzato la storia della città diventando un punto di riferimento fino alla soglia degli anni 2000. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Foppenico, la frazione dove abitava, sabato 23 maggio alle ore 16.