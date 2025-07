Calolzio. Esplosione nell’ex Asl, giovane di 22 anni finisce in ospedale ustionata

E’ successo poco prima delle 21 sabato sera

La ragazza investita da un ritorno di fiamma probabilmente causata da una bottiglia di alcol incendiata. E’ stata soccorsa in codice rosso

CALOLZIO – Una giovane di 22 anni è stata soccorsa nella serata di sabato in gravi condizioni e trasportata all’Ospedale di Lecco con ustioni, parrebbe provocate da un ritorno di fiamma scaturito da una bottiglia contenente liquido infiammabile, probabilmente alcol, che avrebbe preso fuoco.

L’allarme è scattato poco prima delle 21 nell’ex Asl di Calolziocorte. Qui i soccorritori sono giunti insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco per un’esplosione.

Nello stabile oramai abbandonato è stata rinvenuta la giovane con gravi ustioni e i resti di una bottiglia di alcool. Da chiarire cosa sia accaduto con esattezza.

Nel sopralluogo pompieri e forze dell’ordine hanno rinvenuto anche i resti di giacigli, confermando come nello stabile, pur in disuso e sigillato dal Comune per motivi di sicurezza, si continuino a verificare incursioni.

La ragazza come detto è stata trasportata d’urgenza al Manzoni in codice rosso con varie ustioni sul corpo.