E’ successo questa sera, venerdì, in via Lavello a Calolzio

Il grosso ramo, spezzato dal vento, è stato subito rimosso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco

CALOLZIO – Paura, ma per fortuna nessuna conseguenza seria per la caduta di un grosso ramo di un albero in zona Lavello. E’ accaduto questa sera, venerdì 11 giugno, intorno alle 19 quando, a causa del forte vento, un ramo di un albero posto ai lati della strada che porta sul lungolago, si è spezzato cadendo a terra.

Il lungo ramo ha invaso entrambe le carreggiate bloccando la circolazione del traffico senza, per fortuna, creare danni alle auto in transito. Sul posto si sono precipitati il vice sindaco Aldo Valsecchi e l’assessore alla Protezione civile Cristina Valsecchi che, grazie all’aiuto di alcune persone presenti in zona, hanno rimosso subito il ramo rimettendo in sicurezza la viabilità. Presenti in loco anche i Vigili del Fuoco.

