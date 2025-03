Calolzio. I Carabinieri mettono i sigilli a un bar del centro, licenza sospesa per tre giorni

Il Questore di Lecco ha deciso di sospendere la licenza in quanto il locale è spesso frequentato da “individui con pregiudizi di polizia o penali”

CALOLZIOCORTE – I Carabinieri della stazione di Calolziocorte hanno dato esecuzione a un decreto che prevede la sospensione della licenza per un bar del centro, per un periodo di tre giorni. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Lecco sulla base delle risultanze di un controllo svolto dai militari, che hanno rilevato come il locale fosse spesso “frequentato da individui con pregiudizi di polizia o penali”, come spiegato nel comunicato.

L’azione si è svolta in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, una norma che consente alle autorità di intervenire quando la sicurezza pubblica è minacciata da determinate situazioni, come nel caso in questione, dove la frequentazione del locale da parte di soggetti noti alle forze dell’ordine ha sollevato preoccupazioni.

L’intervento dei Carabinieri, che ha portato al sigillo dell’attività, evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti della legalità e della sicurezza in un contesto di vita cittadina.