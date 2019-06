Calolzio. Il commosso addio a Pigi: “Sogna la tua vita a colori, questo è il segreto della felicità”

Una chiesa piena di amici per l’ultimo saluto a Pigi Villa

“Ragazzi, avete un compito: siate felici così anche lo zio ‘Pigi’ sarà felice con voi”

CALOLZIOCORTE – ” ‘Sogna la tua vita a colori, questo è il segreto della felicità’. Questa è la frase che si trova sul lato sinistro del letto di nostro fratello ‘Pigi’ “. Le sorelle Bianca e Manuela hanno trovato la forza per salire sull’altare e salutare per l’ultima volta il loro fratello.

Pierluigi Villa è morto domenica 23 giugno a soli 45 anni in un tragico incidente in moto e questa mattina, mercoledì, in tanti hanno riempito la chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte dove don Matteo Bartoli e don Cristoforo Vescovi, il prete della sua adolescenza, hanno celebrato il funerale.

“Così capite i capelli fucsia della foto, la camicia verde e le scarpe gialle che indossa oggi – hanno continuato le sorelle con la voce rotta dal dolore -. Grazie Dio di aver dato Pierluigi ai nostri genitori, lui è quello che ascolta la mamma e il papà anche se gli ripetono le cose 3,4,5 volte senza lamentarsi o sottolineare che lo hanno già detto. Domenica la mamma e il papà ci hanno detto di portarlo a casa, ‘la sua casa è qui con noi’. Grazie di aver dato lo zio ‘Pigi’ a Mattia, Adele, Davide e Andrea, oggi hanno un angelo custode in più. Ragazzi, avete un compito: dovete essere felici perché così anche lo zio è felice con voi”.

“Grazie di aver dato ‘Pigi’ come amico a tante persone. In questi giorni siamo stati abbracciati da un fiume di ragazzi e ragazze, siamo stati avvolti e incorporati nella vostra amicizia. Lunedì sera la nostra mamma ci ha detto ‘sapevamo che Pierluigi avesse tanti amici ma non sapevamo che gli volessero così bene’. Ed infine, grazie di averci dato ‘Pigi’ come fratello: nei momenti importanti della nostra vita lui c’è sempre stato. Lui, sempre attivo per i nostri figli e le nostre famiglie. Gli abbiamo sempre chiesto di rinunciare a quella maledetta moto ma la sua passione è sempre stata più forte di noi“.

“Domenica notte ci siamo trovate a scegliere i suoi ultimi vestiti, non è stato facile… Una cosa ti chiediamo Dio, in paradiso, non una veste bianca la vorremmo verde a fiori o gialla come le sue scarpe oppure, se proprio non hai queste stoffe, ci va bene anche azzurra ma la vogliamo del colore dei suoi occhi”.

Alla parole di Bianca e Manuela si sono unite quelle di don Matteo che durante l’omelia ha ricordato come ci sia una domanda che frulla nella testa di tutti “Perché? Perché queste disgrazie? Non so se ci sono delle risposte. Ci restano solo l’amaro in bocca e il dolore della morte che sono come un pugno nello stomaco. Poi pensiamo a Pierluigi, domenica scorsa io l’ho visto attorniato dai soccorritori e ho pregato perché ce la facessero. Penso ai suoi genitori e alla sua famiglia e, anche se non lo conoscevo bene, ho sempre percepito dalle parole delle sue sorelle e dei suoi nipoti che Pierluigi era un punto di riferimento, era lo zio ‘Pigi’, un personaggio quasi mitico e questo significa che c’era presenza e stima, un legame forte che era sicurezza”.

“Insieme a ‘legame’, l’altra parola che accompagna questo triste momento è ‘amicizia’. ‘Pigi’ è uno che ha vissuto l’amicizia, proprio a partire dall’oratorio e la presenza di don Cristoforo lo testimonia. Un’amicizia vissuta a partire dalla gradinata del cinema e mi ha fatto piacere vedere alcuni di questi amici, ormai non più adolescenti, in oratorio, con un luogo nel cuore che ha contribuito a creare dei legami”.

“Legami forti e amicizia sono le due cose che ci accompagnano oggi. Il Signore ci fa capire l’importanza della vita o, meglio ancora, l’importanza di vivere l’esistenza in tutti i suoi attimi. La vita di Pierluigi oggi ci insegna a guardare alla bellezza del nostro stare insieme e alla bellezza delle cose che contano”.

Pierluigi Villa lascia la mamma Luisa, il papà Nino, le sorelle Bianca e Manuela, i cognati Adriano e Luca e gli adorati nipoti Mattia, Adele, Davide e Andrea.