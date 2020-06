Calolzio. Il consiglio comunale ricorda il collaboratore scolastico Angelo Vacante

L’assemblea è cominciata con un minuto di silenzio

Un ricordo anche per l’ex consigliere comunale Giovanni Valsecchi

CALOLZIOCORTE – E’ cominciato con un minuto di silenzio il consiglio comunale in programma nel pomeriggio di oggi, venerdì, a Calolziocorte. L’assemblea ha voluto ricordare Angelo Vacante, collaboratore scolastico nel plesso della frazione Sala, scomparso improvvisamente nei primi giorni di giugno all’età di 62 anni. I funerali sono stati celebrati martedì scorso, 9 giugno. Angelo Vacante lascia la moglie Gina e i figli Simone, Stefano e Andrea.

Con il minuto di silenzio, su proposta dell’assessore Angelo Gandolfi, è stato ricordato anche l’ex consigliere comunale Giovanni Valsecchi scomparso durante le scorse settimane di emergenza coronavirus.

I consiglieri comunali Pamela Maggi e Daniele Butti, infine,hanno unito nel minuto di silenzio anche un ricordo per tutte le vittime di episodi violenti: “Discriminazione istituzionale, abuso di potere, violenze nei confronti delle fasce sociali più deboli sono condizioni presenti anche sul nostro territorio. Chiediamo di far convergere il pensiero di un’intera comunità verso una problematica che non risparmia nessun ambito e nessuna condizione”.