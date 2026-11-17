Viale De Gasperi era stato chiuso per motivi di sicurezza nella mattinata di oggi, martedì

L’ordigno era stato rinvenuto alla foce del torrente Buliga durante alcuni controlli antidroga

CALOLZIOCORTE – Si tratta di una bomba da mortaio da 81 millimetri, anche se adesso spetterà a chi di dovere fare tutte le indagini del caso. L’ordigno era stato rinvenuto nella mattinata di oggi, martedì 17 novembre, durante un controllo antidroga della Guardia di Finanza in zona Lavello, in un boschetto nei pressi della foce del torrente Buliga.

Il ritrovamento ha costretto a chiudere al traffico stradale e pedonale il tratto di viale De Gasperi dall’incrocio con via Lavello fino all’incrocio con via Stoppani, causando notevoli disagi alla circolazione stradale, mentre il vicino mercato cittadino si è svolto regolarmente poiché fuori dalla zona di pericolo.

“Nel pomeriggio sono intervenuti gli artificieri e la strada è stata riaperta – ha detto l’assessore alla sicurezza Luca Caremi -. Si tratterebbe di un proiettile da mortaio che non sarebbe pericolosissimo. Gli artificieri lo sposteranno e decideranno il da farsi. Si cercherà anche di capire da dove arriva l’ordigno, tra le ipotesi è che qualcuno possa esserselo ‘ritrovato in cantina’ e abbia voluto sbarazzarsene in maniera decisamente maldestra”.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono svolte, con il coordinamento della Prefettura di Lecco, da parte del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. L’area interessata è stata prontamente recintata e messa in sicurezza dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia Locale.

Alle operazioni, che si sono concluse intorno alle ore 16, ha partecipato anche il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana per fornire il necessario assetto sanitario, come previsto dai protocolli d’intervento.