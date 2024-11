L’incendio domenica sera, ignote le cause

In posto i Vigili del Fuoco

CALOLZIO – Vigili del Fuoco al lavoro nella serata di domenica in via Resegone per un incendio auto.

In fiamme una golf blu, da mesi abbandonata nei pressi del supermercato Conad e già al centro di diverse segnalazioni alle forze dell’ordine.

Da chiarire le cause del rogo che ha distrutto il veicolo.