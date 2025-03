Calolzio. In tanti per l’addio a Giuseppe Bonaiti, storico volontario in oratorio

Ieri, 17 marzo, chiesa gremita per l’ultimo saluto a una persona che ha dato tanto alla parrocchia

Un uomo riservato ma sempre presente. Per lungo tempo è stato anche catechista

CALOLZIOCORTE – Tantissime le persone che ieri, lunedì 17 marzo, hanno partecipato ai funerali di Giuseppe Bonaiti morto all’età di 86 anni. Una chiesa arcipresbiterale gremita ha voluto tributare l’ultimo saluto a un uomo che ha dato anima e corpo alla sua comunità, un ultimo gesto di gratitudine e ringraziamento.

Giuseppe Bonaiti era conosciuto da tutti a Calolziocorte per il suo grande impegno in oratorio. Dopo una vita di lavoro alla Badoni di Lecco, è stato una presenza costante in tutte le attività legate all’oratorio e alla chiesa. Per lungo tempo, infatti, è stato anche catechista e, quando ce n’era bisogno, svolgeva anche alcune mansioni da sacrestano.

Chi lo conosceva ne delinea i tratti di uomo riservato, ma sempre attivo e disponibile. E’ stato un importante punto di riferimento per tutta la comunità. A testimoniare la loro gratitudine hanno partecipato alle esequie anche gli ex preti calolziesi don Gianfranco Scandella e don Matteo Bartoli.

Con la morte di Giuseppe Bonaiti se ne va un pilastro e un pezzo di storia dell’oratorio Maria Immacolata e della parrocchia San Martino Vescovo di Calolzio. Giuseppe Bonaiti lascia la moglie Piera, le figlie Maria Cristina e Monica, i generi Davide e Matteo, la nuora Paola con Roberto, tutti i nipoti e i parenti.